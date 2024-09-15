Ван де Бек об «МЮ»: «Ничего хорошего от этого перехода не вышло для обеих сторон. Но я не скажу ни одного плохого слова о клубе»

Донни ван де Бек признался, что переход в «МЮ» был провальный для обеих сторон.

Нидерландский хавбек перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро и сыграл всего 16 матчей за последние три сезона. Этим летом игрок перешел в «Жирону».

«Я стараюсь снова получать удовольствие от футбола, и мне это удается. «Жирона » – красивый клуб с хорошим футболом, и я думаю, что могу им помочь, и работаю над этим усердно.

Очевидно, что ни для одной из сторон от того перехода ничего хорошего не вышло, ни для меня, ни для «МЮ ». Это в прошлом, но я не скажу ни одного плохого слова о клубе.

Конечно, я мало играл, но многому научился. С хорошими игроками рядом и хорошими людьми в клубе – эти вещи я возьму с собой в будущее», – сказал ван де Бек в интервью ESPN.