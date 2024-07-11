Ван де Бек перешел из «МЮ» в «Жирону». Контракт – до 2028 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ла Лига трансферы Жирона Донни ван де Бек Футбол

Донни ван де Бек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Жирону».

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 2028 года.

Сообщалось, что фиксированная сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Фабрицио Романо писал, что благодаря бонусам сумма может достичь 4-5 млн евро.

Напомним, что нидерландский хавбек перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Айнтрахте», где поучаствовал в 8 матчах Бундеслиги.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В лч поиграет. На повышение, получается
+74
-7
+67
Ответ Дядя ТУРА
Он конечно деградировал, но сумма мелочь. Неужели тот же Спартак не мог купить пацана
Если есть вариант с Жироной, зачем Спартак?
+36
0
+36
Ответ Roman
В лч поиграет. На повышение, получается
В основе поиграет
+17
0
+17
Ответ Дядя ТУРА
Хотите сказать Жирона может платить больше или столько же как Спартак? + Налоги
а про спортивные амбиции не слышали, нет?)
про желание поиграть в главном клубном турнире, ЛЧ;
поиграть против РМ, Барсы, Атлетико;
поиграть при полных трибунах, а не полупустых стадионах с фан-айди.
+11
0
+11
Донный Ван де Бек
+7
-3
+4
Ответ Дядя ТУРА
Хотите сказать Жирона может платить больше или столько же как Спартак? + Налоги
Какой Спартак? 😆😆😆😆😆зачем ему ехать в дно чемпионат без спортивных амбиций и возможности поиграть в евротурнире и против лучших клубов мира? Или ты думаешь ван де Бек мечтал ехать на выезд в, условный, Воронеж? Побегать по убогому полю при полупустых трибунах? Такой бред конечно написал ты) только в РПЛ главная амбиция - зп,в европейских чемпионатах, по большей части , спортивная составляющая на 1 месте
+4
-1
+3
Может и реанимирует карьеру, кто знает, удачи ему
+3
-1
+2
Ответ Дядя ТУРА
Он конечно деградировал, но сумма мелочь. Неужели тот же Спартак не мог купить пацана
Сумма мелочь, а вот зп нет
+3
-1
+2
Свобода!
+2
0
+2
Ушёл на повышение
+4
-2
+2
Так то еще молод, может реанимироваться при должном отношении
+1
0
+1
Так то еще молод, может реанимироваться при должном отношении
+1
0
+1
Ответ Roman
В лч поиграет. На повышение, получается
Ещё и 8 матчей сразу в группе
+1
0
+1
Ответ Fandm9
За 39 миллионов взяли, за 500 тысяч отдали. И это в пиковые 27 лет!
Нито им не интересовался.
Айнтрахт отказался от опции выкупа.
Сэкономили на его зарплате.
Если повезёт с бонусами, то до десятки дойдут.
+1
0
+1
Так то еще молод, может реанимироваться при должном отношении
0
0
0
Прогресс на лицо
0
0
0
Yury Sin
А я думаю кто там в Айнтрахте феерил 🤣 а это Дони
+1
-1
0
Никогда не понимал хайпа по ван де Беку. Тогда еще, в хитовый для Аякса ЛЧ - присмотрелся, на него все фапали, как на боевую единицу из полузащиты Аякса. Парень - реальный буратино, обработка мяча - нулевая, отскакивает на три метра при всяком приеме. Дриблинг ноль. Видение поля - ноль. Ну само поле покрывал неплохо, то есть по молодости бегал в охотку, но надо же какие-то и футбольные скиллы иметь.
Не удивительно, что он нафиг никому не сдался потом, когда волна хайпа закончилась.
Это буратино смотрелось лишь за счет Тадича и особенно де Йонга, техники которого хватало на двоих. А когда де Йонг заигрывается, что происходит частенько, то очень кстати рядом ходячее полено, которое не дает обрезу Фрэнки стать катастрофическим. Но как самостоятельная боевая единица ван де Бек - ноль без палочки.
+4
-4
0
Спасибо, легенда!
+1
-1
0
Ответ Дядя ТУРА
Он конечно деградировал, но сумма мелочь. Неужели тот же Спартак не мог купить пацана
Он деревянный. Нафига он Спартаку?
+1
-1
0
Ответ Egor Aleksandrovich
а про спортивные амбиции не слышали, нет?) про желание поиграть в главном клубном турнире, ЛЧ; поиграть против РМ, Барсы, Атлетико; поиграть при полных трибунах, а не полупустых стадионах с фан-айди.
Да не еду будет играть. Думаю, 2,5 миллиона точно получит. В Спартак можно было бы ехать, если бы предложили 5
+1
-1
0
Ответ Glory Real Madrid
Возможно сможет реанимировать карьеру. Удачи!
Куда реанимировать, он старый уже. Звезда че на 11 лет младше, а этот даже не попал на него
+1
-1
0
Ответ Dred
Нито им не интересовался. Айнтрахт отказался от опции выкупа. Сэкономили на его зарплате. Если повезёт с бонусами, то до десятки дойдут.
Просто насколько снизился уровень, что такая просадка по цене, даже без учета возможных бонусов.
0
0
0
Ответ Roman Araslanov
Ещё одна распиаренная амстердамская бездарность предсказуемо провалилась. Как и все остальные «звёзды» из Аякса 18/19 Зиеш, Днойонг, Днолигт(у это вообще агент-гений, уже в 3-ий топ клуб эту бездарность пропихивает), Ван Де Бек, Дольберг. Онана единственный из них реально топ-игроком оказался. А всё почему? Потому что ещё в 19 году было понятно, что Аякс прошёл в 1/2 отскочив и с Реалом, и с Ювентусом, но с ТТХ отскоки не помогли, а игрокам тупо везло, у них всё залетало, а у их соперников ничего, а на везении карьеру топ-игрока не построишь.
Забавно, что потом Аякс в ЛЧ смотрелся так себе, но репутацию ЭТХ сделал именно этот сезон.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий