Ван де Бек перешел из «МЮ» в «Жирону». Контракт – до 2028 года

Донни ван де Бек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Жирону».

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 2028 года.

Сообщалось, что фиксированная сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Фабрицио Романо писал, что благодаря бонусам сумма может достичь 4-5 млн евро.

Напомним, что нидерландский хавбек перешел в « » из «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Айнтрахте», где поучаствовал в 8 матчах Бундеслиги.

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