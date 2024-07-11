Ван де Бек перешел из «МЮ» в «Жирону». Контракт – до 2028 года
Донни ван де Бек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Жирону».
Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 2028 года.
Сообщалось, что фиксированная сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Фабрицио Романо писал, что благодаря бонусам сумма может достичь 4-5 млн евро.
Напомним, что нидерландский хавбек перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Айнтрахте», где поучаствовал в 8 матчах Бундеслиги.
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про желание поиграть в главном клубном турнире, ЛЧ;
поиграть против РМ, Барсы, Атлетико;
поиграть при полных трибунах, а не полупустых стадионах с фан-айди.
Айнтрахт отказался от опции выкупа.
Сэкономили на его зарплате.
Если повезёт с бонусами, то до десятки дойдут.
А я думаю кто там в Айнтрахте феерил 🤣 а это Дони
Не удивительно, что он нафиг никому не сдался потом, когда волна хайпа закончилась.
Это буратино смотрелось лишь за счет Тадича и особенно де Йонга, техники которого хватало на двоих. А когда де Йонг заигрывается, что происходит частенько, то очень кстати рядом ходячее полено, которое не дает обрезу Фрэнки стать катастрофическим. Но как самостоятельная боевая единица ван де Бек - ноль без палочки.