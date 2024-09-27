Тедеев об 11-м месте «Акрона»: «Немного не повезло с календарем. Мы уже встретились с «Локо», «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром»
После 9 туров тольяттинцы занимают в таблице 11-е место.
— У «Акрона» две победы, две ничьих и пять поражений. Как оцените такой промежуточный результат? Сколько очков, возможно, недобрали?
— Считаю, были игры, где мы могли рассчитывать на большее. В частности, имею в виду матч с «Рубином» (1:2). Мы недосчитались минимум одного очка, потому что, на мой взгляд, гол казанцев в самой концовке был забит с грубым нарушением правил. Да и при определенных обстоятельствах ту встречу мы вообще могли закончить в свою пользу.
— А если говорить о других встречах?
— Не хочется оправдываться, но, пожалуй, нам немного не повезло с календарем. Понятно, что играть предстоит со всеми. Однако, согласитесь, мы уже встретились с «Локомотивом» (2:3), «Динамо» (0:2), ЦСКА (0:4), «Краснодаром» (2:5). Отдельными эпизодами, игровыми действиями своих подопечных я остался доволен, отдельными — не очень, – сказал главный тренер «Акрона».
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