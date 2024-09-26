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  • Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью примет «Юнион», «Аякс» – «Бешикташ», «Рома» сыграет с «Атлетиком», «Тоттенхэм» против «Карабаха»
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Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью примет «Юнион», «Аякс» – «Бешикташ», «Рома» сыграет с «Атлетиком», «Тоттенхэм» против «Карабаха»

В Лиге Европы пройдут очередные матчи 1-го тура.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

В четверг «Фенербахче» Жозе Моуринью примет «Юнион», «Аякс» – «Бешикташ», «Рома» сыграет дома с «Атлетиком», «Тоттенхэм» – с «Карабахом».

Лига Европы

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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