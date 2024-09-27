Миралем Пьянич: «ЦСКА – огромный клуб с большой историей, который всегда будет сражаться за первые места. Хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией»
Миралем Пьянич объяснил свое решение перейти в ЦСКА.
«Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА – огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде.
Это именно тот вызов, который был мне нужен. Прошлые несколько лет были интересными. У меня была возможность играть в Азиатской Лиге чемпионов и выигрывать титулы, но я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь», – сказал новичок ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ЦСКА
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