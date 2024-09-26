Камавинга провел часть тренировки в общей группе «Реала», решение о его участии в дерби с «Атлетико» примут в субботу. Хавбек «Реала» не играл с начала сезона

Эдуардо Камавинга может вернуться на поле в дерби с «Атлетико».

Полузащитник «Реала » не играл с начала сезона после того, как получил растяжение связок колена на тренировке перед матчем с «Аталантой» за Суперкубок Европы.

Журналист Марио Кортегана сообщил, что на тренировке «Реала» в четверг Камавинга провел часть занятия в общей группе. Ожидается, что в субботу Карло Анчелотти и тренерский штаб мадридцев примут решение о том, будет ли француз включен в заявку на воскресное дерби с «Атлетико ».