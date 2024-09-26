В судью матча «Эспаньол» – «Вильярреал» бросили предмет с трибуны, сделавшего это быстро идентифицировали. Арбитру свистели во время игры
В судью матча «Эспаньол» – «Вильярреал» бросили предмет с трибун.
Матч 7-го тура Ла Лиги завершился победой «Вильярреала» со счетом 2:1. Главным арбитром матча был Алехандро Кинтеро Гонсалес.
После финального свистка, когда арбитр уходил в подтрибунное помещение, с трибун в него бросили предметом – предположительно, пластиковой бутылкой или стаканом. Сотрудникам службы безопасности на стадионе быстро удалось опознать нарушителя.
Также по ходу матча болельщики «Эспаньола» освистали судью, посчитав, что его решения навредили команде.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости