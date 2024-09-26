В судью матча «Эспаньол» – «Вильярреал» бросили предмет с трибуны, сделавшего это быстро идентифицировали. Арбитру свистели во время игры

В судью матча «Эспаньол» – «Вильярреал» бросили предмет с трибун.

Матч 7-го тура Ла Лиги завершился победой «Вильярреала » со счетом 2:1. Главным арбитром матча был Алехандро Кинтеро Гонсалес.

После финального свистка, когда арбитр уходил в подтрибунное помещение, с трибун в него бросили предметом – предположительно, пластиковой бутылкой или стаканом. Сотрудникам службы безопасности на стадионе быстро удалось опознать нарушителя.

Также по ходу матча болельщики «Эспаньола » освистали судью, посчитав, что его решения навредили команде.

Изображение: кадр из трансляции DAZN