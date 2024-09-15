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Фанаты «Жироны» кричали «Как же ты плох!» судье, отменившему пенальти в ворота «Барселоны»

Болельщики «Жироны» остались недовольны отменой пенальти в ворота «Барселоны».

Их команда получила право пробить с точки на 44-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги в результате игры Иньиго Мартинеса рукой. После просмотра видеоповтора главный судья Алехандро Муньис изменил свое решение в связи с тем, что мяч попал защитнику «блауграны» в руку от его партнера, находившегося за спиной.

As передает, что возмущенные фанаты начали скандировать в адрес судьи: «Как же ты плох! Как же ты плох!»

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 4:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoсудьи
болельщики
logoЖирона
logoИньиго Мартинес
Алехандро Муньис Руис
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