Фанаты «Жироны» кричали «Как же ты плох!» судье, отменившему пенальти в ворота «Барселоны»
Болельщики «Жироны» остались недовольны отменой пенальти в ворота «Барселоны».
Их команда получила право пробить с точки на 44-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги в результате игры Иньиго Мартинеса рукой. После просмотра видеоповтора главный судья Алехандро Муньис изменил свое решение в связи с тем, что мяч попал защитнику «блауграны» в руку от его партнера, находившегося за спиной.
As передает, что возмущенные фанаты начали скандировать в адрес судьи: «Как же ты плох! Как же ты плох!»
Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 4:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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