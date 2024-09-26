Кин о затяжках времени «Арсеналом»: «Играли как маленькая команда со слабым характером. Забудьте про «Сити» – дома с «Брайтоном» они делали то же самое»

Рой Кин обвинил «Арсенал» в слабости характера после ничьей с «Манчестер Сити».

«Они играли как маленькая команда со слабым характером. Три или четыре недели назад «Арсенал » делал то же самое в матче с «Брайтоном » за 10-15 минут до конца – голкипер падал на газон в домашней игре с «Брайтоном».

На аргумент, что они играли на выезде с великим «Ман Сити», я отвечу, что их настрой на домашнюю игру с «Брайтоном» был таким же.

Я хочу сказать, что если вы добились своего, то все равно нельзя расслабляться. Получив мяч, нужно стараться делать четыре или пять передач подряд. Они тянули время дома с «Брайтоном», так что забудьте о том, что это был [матч против] «Ман Сити », – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте Stick To Football.