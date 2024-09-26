Кин о затяжках времени «Арсеналом»: «Играли как маленькая команда со слабым характером. Забудьте про «Сити» – дома с «Брайтоном» они делали то же самое»
Рой Кин обвинил «Арсенал» в слабости характера после ничьей с «Манчестер Сити».
«Они играли как маленькая команда со слабым характером. Три или четыре недели назад «Арсенал» делал то же самое в матче с «Брайтоном» за 10-15 минут до конца – голкипер падал на газон в домашней игре с «Брайтоном».
На аргумент, что они играли на выезде с великим «Ман Сити», я отвечу, что их настрой на домашнюю игру с «Брайтоном» был таким же.
Я хочу сказать, что если вы добились своего, то все равно нельзя расслабляться. Получив мяч, нужно стараться делать четыре или пять передач подряд. Они тянули время дома с «Брайтоном», так что забудьте о том, что это был [матч против] «Ман Сити», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте Stick To Football.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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