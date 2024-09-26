Флик о том, что «Барселона» забила «всего» один гол «Хетафе»: «Сколько очков дают за 1:0?»
Ханси Флик ответил вопросом на вопрос журналиста после победы над «Хетафе».
– Какие ощущения после победы? Всего 1:0. Фанаты думают о большом количестве голов.
– Сколько очков дают за 1:0? – сказал журналисту главный тренер «Барселоны».
Корреспондент признал, что одинаковое количество очков приносят и победа со счетом 1:0, и победа со счетом 7:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Chiringuito TV
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