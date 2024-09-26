Кунде про 1:0 с «Хетафе»: «Барсе» пришлось помучиться в последние 5-10 минут, но мы контролировали игру. Нельзя всегда побеждать с крупным счетом»

Жюль Кунде оценил победу «Барселоны» над «Хетафе» (1:0) в Ла Лиге.

«В последние 5-10 минут пришлось помучиться, но мы контролировали игру. Нельзя всегда побеждать с крупным счетом.

В целом было тяжело, но мы создавали моменты и хотели решить исход матча пораньше. Иногда мяч не хочет залетать в ворота, к тому же «Хетафе » – трудный соперник, которого не так-то легко обыграть», – сказал защитник «Барселоны».