Кунде про 1:0 с «Хетафе»: «Барсе» пришлось помучиться в последние 5-10 минут, но мы контролировали игру. Нельзя всегда побеждать с крупным счетом»
Жюль Кунде оценил победу «Барселоны» над «Хетафе» (1:0) в Ла Лиге.
«В последние 5-10 минут пришлось помучиться, но мы контролировали игру. Нельзя всегда побеждать с крупным счетом.
В целом было тяжело, но мы создавали моменты и хотели решить исход матча пораньше. Иногда мяч не хочет залетать в ворота, к тому же «Хетафе» – трудный соперник, которого не так-то легко обыграть», – сказал защитник «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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