Черышев прилетел в Грецию. Вингер подпишет контракт с «Панионисом» из 2-й лиги
Денис Черышев переходит в клуб из второй лиги Греции.
«Паниониос» на этой неделе объявил о достижении принципиального соглашения с 33-летним вингером.
Россиянин уже прибыл в Грецию, и его новая команда опубликовала кадры встречи игрока с болельщиками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Паниониоса»
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