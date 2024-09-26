Черышев прилетел в Грецию. Вингер подпишет контракт с «Панионисом» из 2-й лиги

Денис Черышев переходит в клуб из второй лиги Греции.

«Паниониос » на этой неделе объявил о достижении принципиального соглашения с 33-летним вингером.

Россиянин уже прибыл в Грецию, и его новая команда опубликовала кадры встречи игрока с болельщиками.

Фото: instagram.com/panionios_fc