Агент Черышева допустил, что игрок может завершить карьеру: «Мы пробовали найти Денису клуб в России, но предложений нет»
Агент Дениса Черышева допустил, что игрок может завершить карьеру.
33-летний Черышев пребывает без клуба после ухода из «Венеции» этим летом. За два сезона он провел за команду 34 матча и забил 4 гола.
– Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти Денису клуб в России.
В том числе над этим работал его отец, который тоже тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет. В том числе, можно спросить отца Черышева, Дмитрия, возможно, он нашел какие-то варианты.
– Есть ли вероятность, что Денис завершит карьеру?
– Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей, – сказал Жорди Саллес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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