Агент Черышева допустил, что игрок может завершить карьеру: «Мы пробовали найти Денису клуб в России, но предложений нет»

Агент Дениса Черышева допустил, что игрок может завершить карьеру.

33-летний Черышев пребывает без клуба после ухода из «Венеции» этим летом. За два сезона он провел за команду 34 матча и забил 4 гола.

– Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти Денису клуб в России.

В том числе над этим работал его отец, который тоже тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет. В том числе, можно спросить отца Черышева, Дмитрия, возможно, он нашел какие-то варианты.

– Есть ли вероятность, что Денис завершит карьеру?

– Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей, – сказал Жорди Саллес.