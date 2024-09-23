Черышев переходит в «Паниониос» из 2-й лиги Греции. Медосмотр – в среду

Денис Черышев близок к переходу в «Паниониос».

Клуб из второго дивизиона Греции объявил о достижении принципиального соглашения с 33-летним вингером.

В среду Черышев пройдет медосмотр в «Паниониосе » и подпишет контракт.

Его последним клубом была «Венеция», которую он покинул летом свободным агентом. Также Черышев известен по выступлениям за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».