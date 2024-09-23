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Черышев переходит в «Паниониос» из 2-й лиги Греции. Медосмотр – в среду

Денис Черышев близок к переходу в «Паниониос».

Клуб из второго дивизиона Греции объявил о достижении принципиального соглашения с 33-летним вингером.

В среду Черышев пройдет медосмотр в «Паниониосе» и подпишет контракт.

Его последним клубом была «Венеция», которую он покинул летом свободным агентом. Также Черышев известен по выступлениям за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть «Паниониоса»
трансферы
logoПаниониос
logoДенис Черышев
Д2 Греция
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