Черышев переходит в «Паниониос» из 2-й лиги Греции. Медосмотр – в среду
Денис Черышев близок к переходу в «Паниониос».
Клуб из второго дивизиона Греции объявил о достижении принципиального соглашения с 33-летним вингером.
В среду Черышев пройдет медосмотр в «Паниониосе» и подпишет контракт.
Его последним клубом была «Венеция», которую он покинул летом свободным агентом. Также Черышев известен по выступлениям за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть «Паниониоса»
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