«Фанаты орут «###### черный, ниггер». Судьи очень плохие – меня бьют по ногам, а они говорят подниматься». Игрок «Хетафе» Уче о Ла Лиге
«В первые два-три матча в Ла Лиге я увидел своими глазами, насколько плохие судьи здесь.
Меня бьют по ногам, а судьи просто говорят, что я должен подниматься. Нет! Это фол. Ты должен свистнуть, зафиксировать его.
Если по ногам ударят другого футболиста, арбитр даст свисток. Это так неприятно, и ты ничего не можешь с этим поделать. У тебя нет власти, потому что власть и право делать все, что хочется, есть у судьи. Нет. Они должны прекратить это.
Меня бьют по ногам прямо перед судьей, я падаю, а он ничего не делает. Нет, это неправильно.
И фанаты, некоторые из них, будут орать тебе «###### (чертов) черный, ты ниггер» и так далее. Это неправильно», – сказал 21-летний нигерийский хавбек.
Уче забил 1 гол в 7 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Ранее он играл за «Сеуту» в 3-м дивизионе.
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