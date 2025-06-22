«Галатасарай», «Вест Хэм» и «Лидс» хотят подписать Рэмсдейла. Вратаря вылетевшего из АПЛ «Саутгемптона» можно купить за 20 млн фунтов

Аарон Рэмсдейл может присоединиться к чемпионам Турции.

По сведениям The Times, в подписании голкипера заинтересован «Галатасарай ».

После вылета «Саутгемптона » из АПЛ купить англичанина можно примерно за 20 млн фунтов – отступные прописаны в контракте. Однако стамбульцы, возможно, попробуют его арендовать.

Также на Рэмсдейла, надеющегося поехать на ЧМ-2026, претендуют «Вест Хэм » и «Лидс ».

Со статистикой бывшего голкипера «Арсенала» можно ознакомиться здесь .