«Галатасарай», «Вест Хэм» и «Лидс» хотят подписать Рэмсдейла. Вратаря вылетевшего из АПЛ «Саутгемптона» можно купить за 20 млн фунтов
Аарон Рэмсдейл может присоединиться к чемпионам Турции.
По сведениям The Times, в подписании голкипера заинтересован «Галатасарай».
После вылета «Саутгемптона» из АПЛ купить англичанина можно примерно за 20 млн фунтов – отступные прописаны в контракте. Однако стамбульцы, возможно, попробуют его арендовать.
Также на Рэмсдейла, надеющегося поехать на ЧМ-2026, претендуют «Вест Хэм» и «Лидс».
Со статистикой бывшего голкипера «Арсенала» можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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