Камбьязо говорил с «Ман Сити» в январе: «У них почти неограниченные финансовые ресурсы, их владельцы невероятно богаты. Было приятно пообщаться, но я счастлив в «Ювентусе»

Андреа Камбьязо признал, что контактировал с «Манчестер Сити».

«Давайте скажем так: у них почти неограниченные финансовые ресурсы, поскольку их владельцы невероятно богаты, поэтому я не удивлен тем, что они уже много потратили на рынке.

В январе было приятно пообщаться с ними, но я счастлив в «Ювентусе» и рад носить эту футболку. Я в любом случае никогда не был близок к уходу. Приятно и лестно, когда тебя связывают с такими клубами, но повторю: я по-настоящему счастлив здесь», – сказал защитник в интервью La Gazzetta dello Sport.