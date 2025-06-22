«Фенербахче» предложил Дэвиду 55 млн евро за три года (Haber Global)
Джонатан Дэвид может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции.
Как сообщает Haber Global, «Фенербахче» устно предложил покидающему «Лилль» форварду 55 миллионов евро за три года. В эту сумму входят как зарплата, так и выплаты агенту и бонус за подписание контракта.
Футболист сборной Канады не собирается спешить с принятием решения. Он рассматривает и другие предложения.
В сезоне-2024/25 Дэвид забил 16 голов в 32 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Haber Global
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