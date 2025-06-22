«Фенербахче» предложил Дэвиду 55 млн евро за три года (Haber Global)

Джонатан Дэвид может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции.

Как сообщает Haber Global, «Фенербахче » устно предложил покидающему «Лилль » форварду 55 миллионов евро за три года. В эту сумму входят как зарплата, так и выплаты агенту и бонус за подписание контракта.

Футболист сборной Канады не собирается спешить с принятием решения. Он рассматривает и другие предложения.

В сезоне-2024/25 Дэвид забил 16 голов в 32 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .