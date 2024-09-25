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  • «Спартаку» предлагали Эрмосо. Красно-белые отказались от подписания экс-защитника «Атлетико» из-за высоких финансовых запросов (Metaratings)
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«Спартаку» предлагали Эрмосо. Красно-белые отказались от подписания экс-защитника «Атлетико» из-за высоких финансовых запросов (Metaratings)

«Спартак» мог подписать Марио Эрмосо.

По информации Metaratings.ru, в летнее трансферное окно российские агенты предлагали красно-белым услуги бывшего защитника «Атлетико».

Москвичи отказались рассматривать кандидатуру Эрмосо из-за высоких требований по зарплате, подъемных и подписного бонуса. 

В начале сентября испанец присоединился к «Роме» на правах свободного агента. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoРома
logoпремьер-лига Россия
logoАтлетико
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoМарио Эрмосо
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