Трент о контракте: «Трофеи – главный фактор. Я хочу быть игроком «Ливерпуля» как минимум в этом сезоне»

Трент Александер-Арнолд высказался о контракте с «Ливерпулем».

25-летний защитник вступил в последний год своего текущего соглашения с клубом.

«Если честно, самое важное – это трофеи. Я хочу выигрывать трофеи.

Победы и стремление к вершинам сильно мотивируют меня. Это, вероятно, главный фактор. Если у тебя личность победителя, ты готов на все ради победы – это то, что тобой движет.

Я в клубе уже 20 лет. Я четыре или пять раз продлевал контракт, и ни один из них не обсуждался публично. Этот не станет исключением.

Я скажу так: я хочу быть игроком «Ливерпуля » в этом сезоне (как минимум)», – сказал Александер-Арнолд .

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии интересен «Реалу».