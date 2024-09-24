Трент о контракте: «Трофеи – главный фактор. Я хочу быть игроком «Ливерпуля» как минимум в этом сезоне»
Трент Александер-Арнолд высказался о контракте с «Ливерпулем».
25-летний защитник вступил в последний год своего текущего соглашения с клубом.
«Если честно, самое важное – это трофеи. Я хочу выигрывать трофеи.
Победы и стремление к вершинам сильно мотивируют меня. Это, вероятно, главный фактор. Если у тебя личность победителя, ты готов на все ради победы – это то, что тобой движет.
Я в клубе уже 20 лет. Я четыре или пять раз продлевал контракт, и ни один из них не обсуждался публично. Этот не станет исключением.
Я скажу так: я хочу быть игроком «Ливерпуля» в этом сезоне (как минимум)», – сказал Александер-Арнолд.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии интересен «Реалу».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости