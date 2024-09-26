Газзаев о Пьяниче: «Непонятна трансферная политика, когда ЦСКА приобретает 34-летнего игрока. Что он может дать команде сейчас? В условиях изоляции мы должны больше доверять россиянам»
Валерий Газзаев не поддерживает решение ЦСКА подписать Миралема Пьянича.
«Мне понятна трансферная стратегия «Локомотива», который делает акцент на молодых талантливых игроках, воспитанниках российского футбола, это приятно, и мы видим сейчас у них хорошее качество игры и высокие результаты.
Но мне непонятна трансферная политика ЦСКА, когда клуб приобретает 34-летнего игрока. Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас? Я не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам», – сказал бывший главный тренер армейцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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