Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в августе. У вингера «Барселоны» 5 (1+4) очков в 4 матчах месяца
Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.
17-летний вингер «Барселоны» получил приз лучшему игроку лиги в возрасте до 23 лет по итогам августа. В голосовании он опередил Пабло Барриоса («Атлетико»), Крисантуса Уче («Хетафе»), Рауля Моро («Вальядолид») и Алехо Велиса («Эспаньол»).
В прошлом месяце Ямаль провел 4 матча в чемпионате Испании, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Рональду - 0 голов ногой в плей-офф ЧМ+ЧЕ за всю жизнь
Как в сборной так и в клубе на ведущих ролях.
Лучший игрок Ла Лиги на данный момент !
Главное без травм.
Как болельщик Мадрида желаю здоровья и без травм
Обращай внимание на лавку реалки)
А как же "великие" гюлер и эндрик, которые топово лавку грели?!