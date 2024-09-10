Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в августе. У вингера «Барселоны» 5 (1+4) очков в 4 матчах месяца

Теги Барселона Хетафе Атлетико Эспаньол Ла Лига Вальядолид Рауль Моро Алехо Велис Пабло Барриос Ламин Ямаль Крисантус Уче Футбол

Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.

17-летний вингер «Барселоны» получил приз лучшему игроку лиги в возрасте до 23 лет по итогам августа. В голосовании он опередил Пабло БарриосаАтлетико»), Крисантуса УчеХетафе»), Рауля Моро («Вальядолид») и Алехо Велиса («Эспаньол»). 

В прошлом месяце Ямаль провел 4 матча в чемпионате Испании, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

19 комментариев
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Ямаль - 1 гол ногой в плей-офф ЧЕ за один турнир

Рональду - 0 голов ногой в плей-офф ЧМ+ЧЕ за всю жизнь
+40
-6
+34
да я думаю он в целом лучший был, не только среди молодых
+18
-2
+16
Ответ Капибарбер
Ямаль - 1 гол ногой в плей-офф ЧЕ за один турнир Рональду - 0 голов ногой в плей-офф ЧМ+ЧЕ за всю жизнь
Я тут прочитал, что за сборную Ямаль провёл 16 матчей, 3 гола и 9 передач, а якобы главный претендент на Золотой мяч Винисиус за сборную сыграл 34 матча, 5 голов и 5 передач, но это так к слову, просто решил поделиться с вами…)
+19
-6
+13
Ответ korysh
да я думаю он в целом лучший был, не только среди молодых
Там Рафинья разрывает
+10
-1
+9
Ответ Капибарбер
Ямаль - 1 гол ногой в плей-офф ЧЕ за один турнир Рональду - 0 голов ногой в плей-офф ЧМ+ЧЕ за всю жизнь
за что ты так ? а как же покер аль аль алю в пустынной лиге?
+12
-4
+8
Не помню, кто в его возрасте так влиял на результат.
Как в сборной так и в клубе на ведущих ролях.
Лучший игрок Ла Лиги на данный момент !
Главное без травм.
+8
-2
+6
Ямаль с запасом лучший тинейджер в футболе и в плотном топе среди всех.
Как болельщик Мадрида желаю здоровья и без травм
+8
-2
+6
Красавчик. Надеюсь дальше больше и лучше. Здоровья.
+7
-2
+5
Ответ войд
Комментарий скрыт
Ой полыхает🔥
+4
-1
+3
Ответ войд
Комментарий скрыт
Зачем лч ждать?!)
Обращай внимание на лавку реалки)
+3
-1
+2
Опять не заслуженно!
А как же "великие" гюлер и эндрик, которые топово лавку грели?!
+3
-3
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Лучший молодой игрок Барсы всех времен
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не сломайте ребенка ироды😅
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