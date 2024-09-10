Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в августе. У вингера «Барселоны» 5 (1+4) очков в 4 матчах месяца

Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.

17-летний вингер «Барселоны» получил приз лучшему игроку лиги в возрасте до 23 лет по итогам августа. В голосовании он опередил (« »), (« »), Рауля Моро («Вальядолид») и Алехо Велиса («Эспаньол»).

В прошлом месяце провел 4 матча в чемпионате Испании, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.