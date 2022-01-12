Матч Тунис – Мали закончился на отметке 89:49 по решению судьи. Изначально он дал финальный свисток на 85-й минуте

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Матч Кубка Африки между сборными Туниса и Мали (0:1) завершился раньше, чем должен был.

Главный арбитр матча Дженни Сиказве дал финальный свисток после 89 минут и 49 секунд игрового времени. Тренерский штаб сборной Туниса после игры протестовал против этого решения судьи.

Замбийский арбитр хотел завершить эту игру еще раньше – он дал свисток на 85-й минуте, но ему вовремя указали на ошибку, после чего матч продолжился.

Также в этой игре Сиказве удалил игрока сборной Мали Эль-Билаля Туре и назначил 2 пенальти – Ибраима Коне реализовал одиннадцатиметровый и принес победу Мали, а игрок сборной Туниса не воспользовался этой возможностью.

Отметим, что на стадионе в Камеруне, где проходит игра, нигде не показывали официальное время матча.

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