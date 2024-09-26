Крицюк о чемпионстве с «Зенитом»: «Сложно радоваться золоту, когда не в основе – нужен собственный ощутимый вклад в победу. Осадочек остался»
Станислав Крицюк высказался о чемпионстве с «Зенитом» в сезоне Мир РПЛ-2021/22.
— Чемпионом России себя ощущаете?
— Не совсем. Мне сложно радоваться золоту в РПЛ или любому другому достижению, когда я не в основе — нужен собственный ощутимый вклад в победу.
Даже если бы я сидел на скамейке, а не был травмирован, то не считал бы себя полноценным чемпионом. На мой взгляд, для этого нужно провести минимум 60-70 процентов матчей в сезоне.
Конечно, приятно было поучаствовать в чемпионском параде и сыграть в Лиге чемпионов, но осадочек остался, – сказал голкипер «Тюмени», проведший за «Зенит» в РПЛ 7 матчей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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