Жевнов о Крицюке: «Один тренер сказал, что у него есть психологические проблемы – все подхватили. Для меня он один из лучших вратарей «Зенита» из тех, с кем я работал»

Теги Зенит Юрий Жевнов высшая лига Португалия премьер-лига Россия Sports.ru Жил Висенте Станислав Крицюк Футбол

Юрий Жевнов оценил игру бывшего голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

– Прошло полтора года, но кажется, что многие так и не поняли, почему Крицюку так доверяли. Я помню гостевой матч с «Ювентусом»: сидел практически на верхнем ряду второго яруса и даже там чувствовал нервозность Стаса.

– Абсолютно не согласен с мнением, возможно, многих о Стасе. Один тренер сказал, что у Крицюка есть психологические проблемы – это все подхватили. Это чушь. Для меня Крицюк – один из лучших вратарей «Зенита» из тех, с кем я работал.

Вот ты говоришь про «Ювентус». Стас поскользнулся в одном из эпизодов – один комментатор сказал, что нужно обращаться к психологу. Это смешно: люди судят о человеке, не зная его, не видя, как он тренируется. Естественно, мы анализировали матч с «Ювентусом», конечно, можно прицепиться к тому, что он где-то дернулся, а затем передумал выходить. Прицепиться можно к чему угодно.

Кто-то считает, что это трансферный провал «Зенита». Для меня Стас – очень сильный вратарь.

– Почему он тогда не в «Зените»?

– Это совместное желание руководства и Стаса. У Крицюка было неприятное повреждение колена, никто не знал, будет ли он продолжать карьеру. С таким повреждением я закончил бы карьеру, а он сумел восстановиться, играет в Португалии. Рад за него.

– Разве его колено было в лучшем состоянии в момент подписания контракта с «Зенитом»?

– Нам говорили, что у него есть определенные проблемы. Но у большинства игроков 30+ есть вопросы по коленям. Нам нужен был вратарь под Лигу чемпионов, с международным опытом, с хорошей игрой ногами, потому что на нас оказывали большее давление, чем в РПЛ.

Стас приехал в последний день заявки, у «Зенита» уже не было времени искать другие варианты, – сказал тренер вратарей «Зенита» в интервью Sports.ru.

«У Ивана жировая – 20 процентов. В диете его хватило на две недели». Интервью Юрия Жевнова о вратарях «Зенита»

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2 комментария

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Peter Parker
Забавно, что Дорский и сам во время перехода писал о проблемах Крицюка, но в интервью об этом умолчал. Жевнов же говорит о «один тренер сказал - все повторили». Опять же, Дорский в своем старом тексте ссылался на Васюхина и статистику.
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Аталанта расправила плечи
Если у человека не ладится в России, то с ним все в порядке. И наоборот, местные звёзды адаптированны к местным кривым условиям и в нормальных ничего не могут.
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