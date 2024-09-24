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  • Титов о 2:2 с «Динамо»: «Это не легкая атлетика, где Борзаковский мог на финише ускориться и стать олимпийским чемпионом. Радует глаз стиль игры – одно-два касания, передача на третьего»
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Титов о 2:2 с «Динамо»: «Это не легкая атлетика, где Борзаковский мог на финише ускориться и стать олимпийским чемпионом. Радует глаз стиль игры – одно-два касания, передача на третьего»

Егор Титов лестно отозвался об игре «Спартака» после матча с «Динамо» (2:2).

– Что «Спартак» по игре с «Динамо» может занести себе в актив?

– Временной отрезок после первого пропущенного гола и до удаления динамовца. «Спартак» в эти минуты чувствовал себя хозяином положения, вел игру.

Где-то уже вырисовывается стиль этой команды, довольно интересный. Одно-два касания, передача на третьего. Это радует глаз нашего поколения! Проходят великолепные комбинации, создаются моменты, забиваются хорошие голы.

Пусть кто-то скажет, что пенальти – на тоненького. Но это разговоры в пользу бедных. Арбитр посмотрел и принял такое решение. Мне казалось, что это дерби подопечные Станковича уже не отпустят.

Но что поделать... Это футбол, а не легкая атлетика, где Борзаковский мог, условно, на финише ускориться, пролететь эти 10 метров и всех обыграть, стать олимпийским чемпионом. Тут все-таки командная игра.

«Спартаку» просто не хватило взаимопонимания между футболистами на последних минутах. Думаю, красно-белые уже играли по принципу: лишь бы не пропустить и сохранить счет! А против такого «Динамо» это недопустимо. Бело-голубые умеют дожимать.

– Барко вчера сыграл на своем уровне или ожидали от него большего?

– Барко не может феерить в каждом матче. Но и против «Динамо» был весьма полезен. Забил с пенальти, разгонял атаки. Радует, что сейчас в команде есть такой исполнитель.

Я бы просто не оценивал его по каждому матчу. Мол, сегодня он такой, а завтра уже почему-то другой. Нет. Его не стоит ни ругать, ни хвалить. Барко выполнил свою работу. Но, к сожалению, одна ошибка в концовке привела к ничьей и потере драгоценных очков, – сказал бывший капитан «Спартака» Титов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЮрий Борзаковский
logoЭсекиэль Барко
logoСпорт-Экспресс
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