Тен Хаг про 1:1 с «Твенте»: «МЮ» не довел дело до конца и был наказан за ошибку – нужно было забивать второй. Пропущенный гол – ответственность всей команды»
– Мы оставили соперника в игре. Ведя со счетом 1:0 и контролируя ход игры, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы сбавили обороты и пропустили гол.
Мы не довели дело до конца – нужно было забивать второй мяч. В итоге они остались в игре, а мы были наказаны за собственную ошибку.
– Пропущенный гол – индивидуальная или командная ошибка?
– Гол – это [ответственность] всей команды, игрок «Твенте» мог протащить мяч по полю без остановки. Нельзя вот так просто пропускать.
Мы еще раз убедились, что нужно продолжать играть на протяжении всего матча, и при счете 1:0 нужно продолжать играть и стараться забить второй. Это первая игра турнира, и победа была бы очень важна, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.
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