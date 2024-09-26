Тен Хаг про 1:1 с «Твенте»: «МЮ» не довел дело до конца и был наказан за ошибку – нужно было забивать второй. Пропущенный гол – ответственность всей команды»

Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Твенте» в первом матче Лиги Европы (1:1).

– Мы оставили соперника в игре. Ведя со счетом 1:0 и контролируя ход игры, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы сбавили обороты и пропустили гол.

Мы не довели дело до конца – нужно было забивать второй мяч. В итоге они остались в игре, а мы были наказаны за собственную ошибку.

– Пропущенный гол – индивидуальная или командная ошибка?

– Гол – это [ответственность] всей команды, игрок «Твенте » мог протащить мяч по полю без остановки. Нельзя вот так просто пропускать.

Мы еще раз убедились, что нужно продолжать играть на протяжении всего матча, и при счете 1:0 нужно продолжать играть и стараться забить второй. Это первая игра турнира, и победа была бы очень важна, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в интервью TNT Sports.

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