Из-за ошибки Эриксена «Твенте» забил «МЮ»: хавбек потерял мяч на своей половине поля. После игры Кристиан сказал: «Все знают, чего нельзя допускать»

Кристиан Эриксен высказался об игре «МЮ».

Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Твенте » (1:1) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы .

Эриксен открыл счет на 35-й минуте. На 68-й датчанин потерял мяч на своей половине поля, позволив убежать к воротам форварду Саму Ламмерсу , сравнявшему счет.

«Думаю, команда расстроена, в конце концов мы хотели добиться большего, но мы были не так хороши. Казалось, будто они хотели победить больше нас, а это неправильно.

Думаю, каждый сейчас смотрит на себя, все – профессиональные футболисты, они знают, что нужно делать и чего нельзя допускать. Мы не проиграли, но ощущение, как будто это поражение», – сказал полузащитник «МЮ » в интервью TNT Sports.