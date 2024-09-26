Из-за ошибки Эриксена «Твенте» забил «МЮ»: хавбек потерял мяч на своей половине поля. После игры Кристиан сказал: «Все знают, чего нельзя допускать»
Кристиан Эриксен высказался об игре «МЮ».
Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Твенте» (1:1) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
Эриксен открыл счет на 35-й минуте. На 68-й датчанин потерял мяч на своей половине поля, позволив убежать к воротам форварду Саму Ламмерсу, сравнявшему счет.
«Думаю, команда расстроена, в конце концов мы хотели добиться большего, но мы были не так хороши. Казалось, будто они хотели победить больше нас, а это неправильно.
Думаю, каждый сейчас смотрит на себя, все – профессиональные футболисты, они знают, что нужно делать и чего нельзя допускать. Мы не проиграли, но ощущение, как будто это поражение», – сказал полузащитник «МЮ» в интервью TNT Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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