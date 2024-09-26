«МЮ» 4-й сезон подряд не побеждает в первых матчах еврокубков – три поражения и ничья
«Манчестер Юнайтед» 4 сезона подряд не выигрывает в первом матче еврокубков.
В первом матче нового сезона Лиги Европы команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Твенте» (1:1).
В каждом из трех предыдущих сезонов «МЮ» проиграл первые матчи еврокубков – с «Янг Бойз» (1:2), «Реал Сосьедад» (0:1) и «Баварией» (3:4). Последний раз манкунианцы начинали выступление в еврокубках с победы в сезона-2020/21 – тогда обыграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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