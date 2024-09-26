«МЮ» 4-й сезон подряд не побеждает в первых матчах еврокубков – три поражения и ничья

«Манчестер Юнайтед» 4 сезона подряд не выигрывает в первом матче еврокубков.

В первом матче нового сезона Лиги Европы команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Твенте » (1:1).

В каждом из трех предыдущих сезонов «МЮ » проиграл первые матчи еврокубков – с «Янг Бойз » (1:2), «Реал Сосьедад » (0:1) и «Баварией» (3:4). Последний раз манкунианцы начинали выступление в еврокубках с победы в сезона-2020/21 – тогда обыграли «ПСЖ » в Лиге чемпионов (2:1).