«Барселона» первой в Ла Лиге достигла отметки в 6500 голов. У «Реала» на один меньше
«Барселона» забила юбилейный гол в Ла Лиге.
Роберт Левандовски отличился в матче 7-го тура против «Хетафе» (1:0, перерыв).
«Барселона» первой среди испанских клубов достигла отметки в 6500 голов в чемпионате.
На счету «Реала» 6499 голов. Третьим идет «Атлетико» – у «матрасников» 4980 забитых мячей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Педро Мартина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости