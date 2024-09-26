Флик – 3-й тренер «Барсы», выигравший первые 7 матчей Ла Лиги. У Вальверде было 7 в 2017-м, Мартино победил в 8 в 2013-м
Ханс-Дитер Флик близок к рекорду по стартовым победам в «Барселоне».
Сегодня каталонцы обыграли «Хетафе» (1:0) в 7-м туре Ла Лиги.
Немец стал третьим тренером, который выиграл свои первые семь матчей в чемпионате Испании. Эрнесто Вальверде добился такого же результата в 2017 году, а Херардо Мартино выиграл первые восемь игр в 2013 году.
«Барселона» при Флике выиграла все 7 матчей в Ла Лиге с общим счетом 23:5
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
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