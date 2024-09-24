«Кройфф сказал, что хорошо играть можно лишь при наличии хороших игроков, а если их нет – забудьте. «Барса» – очевидный фаворит, но мы готовы». Тренер «Хетафе» Бордалас о матче
Тренер «Хетафе» Пепе Бордалас поделился ожиданиями перед матчем с «Барселоной».
«Я считаю, что хорошо играть в футбол – это значит побеждать, и, прежде всего, мы знаем, что в этом много романтизма. Много лет назад Йохан Кройфф сказал в разговоре, что хорошо играть в футбол можно при наличии хороших игроков, а если их нет, то забудьте об этом. У нас был общий друг, и он сказал мне эти слова, и это правда.
Вы знаете, что мы всегда подходим к матчам, не думая о результате. Все, что происходит, анализируется в конце матча. Очевидно что «Барселона» – фаворит, это нельзя отрицать из-за разницы составов. Мы проводим матчи, чтобы побеждать. Нужно сделать все правильно, и команда морально сильна и подготовлена», – сказал Бордалас.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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