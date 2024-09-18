Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Верим в правосудие, но опасаемся, что «Реал» пытается выиграть время и изменить лицензию. Бизнес-модель под угрозой – они сделают все, чтобы отбить вложения»

Ассоциация пострадавших от «Бернабеу» надеется на запрет концертов на стадионе.

Ранее стало известно, что «Реал » отменил концерты на своей арене до весны из-за жалоб соседей на шум. На этот счет высказался представитель недовольных жителей района Хосе Мануэль Паредес,

«Мы верим в систему правосудия. У нас есть доказательства того, что до сих пор на каждом концерте уровень шума превышал допустимые законом нормы.

Мы также попросили, чтобы мэр Мадрида и представитель городского совета по окружающей среде и мобильности были включены в уголовную жалобу. Судья ответил отказом, и мы обжаловали это решение.

У стадиона есть лицензия только на проведение спортивных мероприятий. На каждый концерт они получают «особое» разрешение от мэрии. Но когда проводится более 20 концертов в год – больше, чем футбольных матчей, – это уже становится нормой.

Мартинес-Альмейда (мэр Мадрида – Спортс’’) говорил, что концерты очень важны для города и его международного имиджа, для туризма. Он сказал, что проблем было немного, несмотря на жалобы соседей. Но в конце концов было доказано, что мы были правы.

В дополнение к концертам «Бернабеу » готов принять большое количество мероприятий и шоу, которые продолжат проводиться в рамках проекта по развитию стадиона. Бизнес-модель «Реала» с Six Street и Legends находится под угрозой. Они должны сделать все возможное, чтобы вернуть свои инвестиции.

Мы опасаемся, что «Реал» хочет выиграть время, чтобы переоборудовать стадион. Если они попытаются добиться изменения лицензии, чтобы получить возможность проводить не только футбольные матчи, но и концерты, это вызовет огромный скандал. Они хотят превратить этот район в нечто вроде тематического парка «Реала». Но это жилой район.

Вместо того, чтобы праздновать, мы испытываем облегчение. По крайней мере, на следующие полгода в этом районе станет немного спокойнее. Мы бросили первый камень и попали в гиганта. Посмотрим, что будет дальше. Мы готовы продолжать борьбу», – сказал Паредес.