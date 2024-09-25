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  • «МЮ» о Варане: «Благодарим за скромность, лидерство и преданность делу. «Красный» однажды – «красный» навсегда»
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«МЮ» о Варане: «Благодарим за скромность, лидерство и преданность делу. «Красный» однажды – «красный» навсегда»

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение Рафаэля Варана завершить карьеру.

Экс-защитник сборной Франции, выступавший за «МЮ» с 2021 по 2024 год, объявил об уходе из футбола.

«Ты исключительно хорошо представлял наши цвета в течение трех сезонов на «Олд Траффорд».

Благодарим тебя за скромность, лидерство и преданность делу. Пусть эти качества сослужат тебе хорошую службу в твоем следующем начинании. «Красный» однажды – «красный» навсегда», – говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Варан о завершении карьеры: «Хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру. Я падал и поднимался тысячу раз, и теперь настало время остановиться»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Франции по футболу
logoРафаэль Варан
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