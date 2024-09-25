Макларен об «МЮ» при тен Хаге: «Важны стандарты, дисциплина, поведение. Некоторым это не нравилось, но Эрик никогда не отступал от этого. В этом его сила»

Стив Макларен высказался о требованиях Эрика тен Хага к дисциплине.

«Это было ключевым моментом. Он не боялся привлекать молодежь. Маркус Рэшфорд опоздал на встречу на минуту или две в день игры с «Вулверхэмптоном», и [тен Хаг] посадил его на скамейку запасных. Подобные случаи хорошо известны. Конечно, он выпустил [Рэшфорда], и тот забил победный гол.

Такие вещи были важны. Дисциплина была важна. Стандарты были важны. Поведение было важно. Все это знают о «Юнайтед». Вот что он [тен Хаг] привнес. Некоторым это не нравилось – это нормально, – но он никогда не отступал от этого. В этом его сила», – сказал бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед ».

Макларен о конфликте тен Хага и Роналду: «Эрик пришел с рядом принципов, установил правила – если игрок не бегал, то не играл. Он не считал, что есть необходимость адаптироваться – а другие тренеры пытались»