Мбаппе может пропустить дерби с «Атлетико» из-за повреждения бедра. «Реал» настроен пессимистично (Relevo)
Килиан Мбаппе может пропустить мадридское дерби.
Нападающий «Реала» почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» (3:2) и был заменен на 80-й минуте.
Француз пройдет обследование в ближайшие часы. Клуб пессимистично оценивает шансы игрока на участие в игре с «Атлетико», пишет Relevo.
Матч «Атлетико» – «Реал» состоится 29 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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