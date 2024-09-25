Мбаппе может пропустить дерби с «Атлетико» из-за повреждения бедра. «Реал» настроен пессимистично (Relevo)

Килиан Мбаппе может пропустить мадридское дерби.

Нападающий «Реала » почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» (3:2) и был заменен на 80-й минуте.

Француз пройдет обследование в ближайшие часы. Клуб пессимистично оценивает шансы игрока на участие в игре с «Атлетико», пишет Relevo.

Матч «Атлетико » – «Реал» состоится 29 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.