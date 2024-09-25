Клубное ТВ «Реала» о судействе в матче с «Алавесом»: «Не исключаем, что игроки «Мадрида» получат еще больше желтых, пока будут спать»
Мадридский клуб обыграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2. Игроки «Реала» получили 4 желтые карточки после 7 фолов, а их соперники не получили ни одной карточки, нарушив правила 10 раз. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алехандро Муньисом Руисом.
«Судейство Мунуэры Монтеро [в игре с «Эспаньолом] и в сегодняшнем матче было очень хитрым. У болельщиков, которые не могут уследить за всеми эпизодами, складывается впечатление, которое не соответствует действительности.
Судейство в очередной раз вызывает сожаление. Вопрос в том, сколько карточек они покажут в следующей игре. Кто знает, что может случиться [в матче с «Атлетико»] на «Метрополитано» в воскресенье.
Судейство очень плохое. Каждый раз, когда у «Мадрида» появлялся шанс в атаке, они показывали желтые карточки. Не исключаем, что игрокам «Мадрида» покажут еще больше карточек, пока они будут спать», – сказал ведущий.
Клубное ТВ «Реала» о 4 желтых мадридцам в матче с «Алавесом»: «Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, высокомерное поведение. Что-то назревает, это подозрительно»
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