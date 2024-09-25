Карпукас о Батракове: «За Батрака в «Локо» вообще все рады, 7+5 уже сделал! И это в 19 лет, все только начинается. Желаю ему стабильности»
– «Локомотив» в этом сезоне превосходит ожидания: уже поднимался на первое место, сейчас тоже очень близок к нему. Вы сами следите за таблицей?
– Мы понимаем, что все может поменяться. Сейчас место не имеет значения. После 6-го тура я посмотрел в таблицу: увидел первое место, улыбнулся. На этом все. Впереди еще много тяжелых матчей. Мы все осознаем, что будет непросто. Но все зависит от нас. А пока в таблицу заглядывать не надо.
– Перед началом сезона в команде случилась очередная перестройка состава. Болельщики были уверены, что бороться будете в лучшем случае за 6-е место. Как ты на все это смотрел?
– Конечно, нехватка качества никакой команде не идет на пользу. Но мы прошли сборы, продолжаем адаптироваться, набираем очки. Появились новые молодые игроки.
За Батрака [Алексей Батракова] мы вообще все рады, 7+5 [по системе «гол+пас»] уже сделал! И это в 19 лет, то есть все только начинается. Желаю ему стабильности, – сказал полузащитник «Локомотива».
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