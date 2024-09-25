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  • Карпукас о Батракове: «За Батрака в «Локо» вообще все рады, 7+5 уже сделал! И это в 19 лет, все только начинается. Желаю ему стабильности»
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Карпукас о Батракове: «За Батрака в «Локо» вообще все рады, 7+5 уже сделал! И это в 19 лет, все только начинается. Желаю ему стабильности»

Артем Карпукас оценил игру 19-летнего Алексея Батракова за «Локомотив».

– «Локомотив» в этом сезоне превосходит ожидания: уже поднимался на первое место, сейчас тоже очень близок к нему. Вы сами следите за таблицей?

– Мы понимаем, что все может поменяться. Сейчас место не имеет значения. После 6-го тура я посмотрел в таблицу: увидел первое место, улыбнулся. На этом все. Впереди еще много тяжелых матчей. Мы все осознаем, что будет непросто. Но все зависит от нас. А пока в таблицу заглядывать не надо.

– Перед началом сезона в команде случилась очередная перестройка состава. Болельщики были уверены, что бороться будете в лучшем случае за 6-е место. Как ты на все это смотрел?

– Конечно, нехватка качества никакой команде не идет на пользу. Но мы прошли сборы, продолжаем адаптироваться, набираем очки. Появились новые молодые игроки.

За Батрака [Алексей Батракова] мы вообще все рады, 7+5 [по системе «гол+пас»] уже сделал! И это в 19 лет, то есть все только начинается. Желаю ему стабильности, – сказал полузащитник «Локомотива». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoАртем Карпукас
logoАлексей Батраков
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