Оби Микел о Кайседо: «Он напоминает Канте, сейчас мы видим игру, которую он показывал в «Брайтоне». Однажды Мойсес станет капитаном «Челси»

Джон Оби Микел заявил, что Мойсес Кайседо однажды станет капитаном «Челси».

Лондонцы купили эквадорского полузащитника у «Брайтона» летом 2023-го за рекордные 115 млн фунтов.

Кайседо отдал голевую передачу на Николаса Джексона в матче прошедшего тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0).

«Мы говорили о Мойсесе Кайседо и о том, что он не слишком удачно начал свою карьеру в «Челси», и в нескольких первых играх было много ошибок.

Все думали: «Зачем мы заплатили такие большие деньги за этого парня?» Сейчас мы видим от него ту игру, которую он показывал в «Брайтоне», и тому подобное, так что это абсолютно фантастический игрок.

В субботу он был везде. Не только разрушал атаки соперника, но и пытался связывать игру, раздавал передачи, делал все. Теперь видно, что это тот Мойсес Кайседо, которого мы все знаем, и когда смотришь на него сейчас, чувствуешь, что появилась уверенность.

Он как бы говорит: «Хорошо, теперь я играю за футбольный клуб «Челси», это моя команда». По его игре и поведению на поле видно, что у него нет эго. Он просто фантастический игрок, я смотрел на него и видел, что он был везде.

Он чем-то напоминает Канте , все почести Мойсесу и также тренеру за то, что он дал ему такую уверенность и веру в него.

«Я думаю, что, возможно, однажды он станет капитаном команды», – сказал бывший полузащитник «Челси » в своем подкасте The Obi One Podcast.