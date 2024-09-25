Оби Микел о Кайседо: «Он напоминает Канте, сейчас мы видим игру, которую он показывал в «Брайтоне». Однажды Мойсес станет капитаном «Челси»
Лондонцы купили эквадорского полузащитника у «Брайтона» летом 2023-го за рекордные 115 млн фунтов.
Кайседо отдал голевую передачу на Николаса Джексона в матче прошедшего тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0).
«Мы говорили о Мойсесе Кайседо и о том, что он не слишком удачно начал свою карьеру в «Челси», и в нескольких первых играх было много ошибок.
Все думали: «Зачем мы заплатили такие большие деньги за этого парня?» Сейчас мы видим от него ту игру, которую он показывал в «Брайтоне», и тому подобное, так что это абсолютно фантастический игрок.
В субботу он был везде. Не только разрушал атаки соперника, но и пытался связывать игру, раздавал передачи, делал все. Теперь видно, что это тот Мойсес Кайседо, которого мы все знаем, и когда смотришь на него сейчас, чувствуешь, что появилась уверенность.
Он как бы говорит: «Хорошо, теперь я играю за футбольный клуб «Челси», это моя команда». По его игре и поведению на поле видно, что у него нет эго. Он просто фантастический игрок, я смотрел на него и видел, что он был везде.
Он чем-то напоминает Канте, все почести Мойсесу и также тренеру за то, что он дал ему такую уверенность и веру в него.
«Я думаю, что, возможно, однажды он станет капитаном команды», – сказал бывший полузащитник «Челси» в своем подкасте The Obi One Podcast.
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