«Челси» – «Барроу». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Челси» встретится с «Барроу» в 3-м раунде Кубка английской лиги.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Суряев
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