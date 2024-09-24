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«Челси» – «Барроу». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Челси» встретится с «Барроу» в 3-м раунде Кубка английской лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Календарь Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Суряев
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