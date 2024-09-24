У Нкунку первый хет-трик за «Челси» – «Барроу» из 4-го дивизиона в Кубке лиги

Кристофер Нкунку сделал первый хет-трик за «Челси».

26-летний французский полузащитник дважды отличился в домашней игре Кубка лиги против «Барроу » из 4-го дивизиона (5:0, второй тайм) – на 8-й, 15-й и 75-й минутах.

Это первый хет-трик Нкунку за «Челси ». Кристофер перешел в лондонский клуб летом 2023-го из «Лейпцига».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.