У Нкунку первый хет-трик за «Челси» – «Барроу» из 4-го дивизиона в Кубке лиги
Кристофер Нкунку сделал первый хет-трик за «Челси».
26-летний французский полузащитник дважды отличился в домашней игре Кубка лиги против «Барроу» из 4-го дивизиона (5:0, второй тайм) – на 8-й, 15-й и 75-й минутах.
Это первый хет-трик Нкунку за «Челси». Кристофер перешел в лондонский клуб летом 2023-го из «Лейпцига».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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