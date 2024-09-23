«Друг наш отМАЖИЧный». «Ростов» злится на работу Карасева – посвятили песню

Пнули за работу в Саудовской Аравии.

«Ростов» не устроило судейство Сергея Карасева в матче с «Динамо» Махачкала (0:0). Настолько, что клуб выложил видео с критикой работы арбитра.

Что за эпизод?

Недовольны моментом из первого тайма матча с «Динамо». Нападающий Роналдо рухнул перед чужой штрафной, но свисток промолчал. ВАР тоже не увидел в эпизоде нарушения.

Тренер Валерий Карпин не понял решения судьи: «Я уже все сказал после матча с «Краснодаром». Они на белое говорят черное, а на черное – белое. Повтора еще не видел. Пенальти или нет? Красная карточка точно. Найдут они какое‑то оправдание.

После игры с Карасевым говорил о трактовках. Когда‑то достаточно положить руки на спину, когда‑то – нет. У них прибор какой‑то есть для определения достаточности контакта? Он сказал, что недостаточный контакт ».

Бывший судья и автор канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев тоже не понял: «ВАР на пенальти вмешаться не мог, потому что географически это штрафной удар. Видимо, не посчитали и удалением, поэтому не позвали. Но без мяча, без взаимной борьбы такие действия должны быть фолами».

«Мы ждем ЭСК. Выходи, Милорад». «Ростов» убежден, что должен был получить пенальти

В клубе зацепились за формулировку «недостаточный контакт» – и ответили песней . Вот полный текст.

«Ну что же ты, Сережа, ну что же ты так. Почему не хочешь увидеть контакт? Для тебя, наверное, он недостаточный, но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный.

Ведь мы понимаем, ты парень крутой, судит Сережа в лиге другой. У нас ведь тоже Роналдо играет, но лишь на Криштиану фолы замечает.

И что же на это ответит Милорад? Как что? Недостаточный контакт. Мы ждем ЭСК. Выходи, Милорад [Мажич, глава департамента судейства]».

Для примера в песне показан и «достаточный контакт» по Карасеву. Здесь свистнули в пользу «Динамо».

Телеграм-канал «Ростова» остро отреагировал на судейство еще во время игры. Выложил запись эпизода с Роналдо и удивился, почему ВАР не сообщил Карасеву о возможном нарушении: «Не кайф к монитору?) Единогласным решением судей – играем дальше. Ну ок».

Через несколько минут поиронизировали над тем, что недавно Сергей судил в Саудовской Аравии матч «Аль-Насра» и «Аль-Ахли».

«Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, прикалываемся». «Ростов» постоянно говорит о судействе

С начала сезона регулярно подают апелляции, но безрезультатно.

● Начали еще в конце июля: злились из-за неназначенного пенальти после падения Николая Комличенко в компенсированное время матча с «Локомотивом» в Кубке России (0:1). Нападающий боролся с Александром Сильяновым после вбрасывания аута, но судья Ранэль Зияков промолчал.

В отличие от Валерия Карпина на пресс-конференции : «Удар по ноге был, на ВАР люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят черное, что я скажу?»

● Вместе с тренером недоумевал директор «Ростова» Алексей Рыскин. После скандала в матче 3-го тура «Пари НН» и «Динамо» Махачкала высказался в адрес главы департамента судейства Милорада Мажича: «Меня смущает, что мы этого человека не видели. Раньше руководитель судейского департамента приезжал перед сезоном, объясняли правила, были лекции. Сейчас ничего нет. Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? Я не видел его.

Я согласен с оценками Алексея Николаева и Игоря Шалимова по эпизодам в Махачкале. У них была абсолютно иная точка зрения, чем у ЭСК с иностранными арбитрами. Все российские бывшие арбитры говорят, что это пенальти и фол, а иностранные арбитры в ЭСК говорят, что это не фол.

Мы точно обсудим на собрании РПЛ эту историю. Не только мы недовольны, я слышу от многих клубов, что они не понимают трактовок. В моем понимании ЭСК себя дискредитирует. Я не доверяю их вердиктам. Мы обсудим в лиге и выйдем с предложением к РФС».

● Использовал ту же цветовую риторику в адрес работы Алексея Сухого в матче 4-го тура с «Рубином» (1:1): «После того, как ЭСК объяснил моменты «Пари НН» – «Динамо» Махачкала, у меня вообще нет никаких вопросов по судейству. Они могут говорить все, что угодно: на черное – белое, а на белое – черное. Я закончил разбираться и понимать. Если эти моменты для них неочевидные, то пусть делают что хотят».

● Судейство Романа Сафьяна в матче «Ростова» против «Химок» Рыскину тоже не понравилось: «Я бы хотел обратить внимание компетентных органов на безобразнейшее судейство. Этот человек практически спровоцировал драку и травмы, не свистел очевидные фолы. Хорошо, что мы сегодня выиграли, чтобы никто не думал, что мы сваливаем поражение на судейство. Безобразная работа!»

● Следующий матч против «Локомотива», уже в лиге, тоже закончился скандалом . Судья Владимир Москалев не увидел нарушения во время контакта Максима Осипенко и Жерзино Ньямси.

Рыскин был в ярости: «Считаю, что это пенальти. В Лиге чемпионов ставят такие пенальти. Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию – это обратиться. С такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.

Думаю, [судьям] просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки».

И снова раскритиковал работу Мажича: «Мы из разных вселенных. Ему неинтересно общаться с клубами. А нам уже с ним неинтересно. Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, прикалываемся. Потом между собой уже общаемся и обсуждаем формулировки».

Во время перерыва на матчи сборных в «Ростове» раскритиковали судейство в целом: сначала Карпин , потом Рыскин . Однако ничего не изменилось – уже в следующем туре снова появились претензии. Судья Василий Казарцев отменил пенальти «Ростова» в ворота «Краснодара» за руку защитника Диего Косты. На это Валерий Карпин отреагировал отдельно в своем телеграм-канале.

После матча против «Краснодара» выложил видео и подписал:

«Вопрос! Почему ВАР позвал судью на просмотр пенальти?! Варианты:

1. Рука прижата к телу?

2. Мяч не попал в локоть?

3. Не было движения рукой?

4. Пункты 1,2,3 – все было?!🙄🙄»

Через несколько дней отреагировал на решение ЭСК, поддержавшего судью Василия Казанцева: «Гениально!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣»

Клуб оригинально обыграл ситуацию и создал песню про то, как как понять трактовку Казарцева в матче с «Краснодаром». Собрали почти 400 реакций – болельщикам зашло.

Теперь новое творчество – про работу Сергея Карасева.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Алексей Филиппов