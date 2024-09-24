«Больше половины членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России. Динамика положительная». Глава Казахстанской федерации футбола о собрании
Ранее стало известно, что Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА, но после выступления президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко предложение не приняли.
«На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодежных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?»
Что касается главы УАФ Андрея Шевченко, то он выступал в другой группе, не слышал его выступления. Нас разделили по рабочим группам. Но скажу так – были страны, которые поддержали возвращение молодежных сборных России к соревнованиям. Были разные мнения, но даже президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» Поэтому видел позитивные вещи со стороны УЕФА в отношении вопроса о детских командах.
После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд. По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!
На этом собрании мы обсуждали вопрос только касаемо российских юношей – вопрос о возвращении взрослых и главной сборной России на совещании УЕФА не обсуждался. Была рабочая группа из России, мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым – российская сторона в общих чертах видит тоже исключительно положительное. Но, как бывает, и ложкой дегтя можно испортить бочку меда.
В целом, динамика положительная. Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта риторику надо менять. Почему мы просто должны? Есть естественный путь, а мы должны развивать детей и молодежный спорт. А в сознании молодежи должно быть только одно – мир, солидарность и единство!» – сообщил президент Казахстанской федерации футбола.
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