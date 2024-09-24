«Больше половины членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России. Динамика положительная». Глава Казахстанской федерации футбола о собрании

Адилет Барменкулов рассказал о поддержке возвращения РФ к международным матчам.

Ранее стало известно , что Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА, но после выступления президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко предложение не приняли.

«На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодежных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?»

Что касается главы УАФ Андрея Шевченко, то он выступал в другой группе, не слышал его выступления. Нас разделили по рабочим группам. Но скажу так – были страны, которые поддержали возвращение молодежных сборных России к соревнованиям. Были разные мнения, но даже президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» Поэтому видел позитивные вещи со стороны УЕФА в отношении вопроса о детских командах.

После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд. По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!

На этом собрании мы обсуждали вопрос только касаемо российских юношей – вопрос о возвращении взрослых и главной сборной России на совещании УЕФА не обсуждался. Была рабочая группа из России, мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым – российская сторона в общих чертах видит тоже исключительно положительное. Но, как бывает, и ложкой дегтя можно испортить бочку меда.

В целом, динамика положительная. Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта риторику надо менять. Почему мы просто должны? Есть естественный путь, а мы должны развивать детей и молодежный спорт. А в сознании молодежи должно быть только одно – мир, солидарность и единство!» – сообщил президент Казахстанской федерации футбола.