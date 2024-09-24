Гуренко о сроке Бугаева за наркотики: «Закон для всех одинаков, он должен понимать, на что шел, ему не 12 лет. Игрок хороший, но, слышал, в контракте был пункт: если что-то натворит, договор расторгается»

Сергей Гуренко высказался о тюремном сроке Алексея Бугаева.

Экс-игрок сборной России приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках.

«Конечно, ничего веселого в этом деле нет. Видно, не может себя по жизни найти, раз таким делом занялся. Закон для всех одинаков, он должен понимать, на что шел, ему не 12 лет. Игроком был хорошим, вопросов нет.

Единственное, я слышал, что у него в контракте был пункт: если он что-то натворит, то договор в одностороннем порядке расторгается. Но так как он долгое время за нас играл, парень взялся за ум, даже не было никаких странных поступков, в «Локомотиве » он себя в руки взял.

Может, задачи были значительно выше, поэтому себя держал в руках. Не помню, чтобы он за что-то был оштрафован или наказан», – сказал бывший защитник «Локомотива».

Бугаева приговорили к 9,5 годам строгого режима. Участника Евро-2004 поймали с полкило наркотиков