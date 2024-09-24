Бугаева приговорили к 9,5 годам строгого режима. Участника Евро-2004 поймали с полкило наркотиков

Сначала отрицал вину, затем признал.

Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев, который ездил с командой на Евро-2004, приговорен к 9,5 года тюрьмы. Прикубанским районным судом Краснодара он признан виновным в совершении преступления по делу о наркотиках.

Раскаяние, наличие ребенка и успехи в спорте засчитали в качестве смягчающих обстоятельств

Пресс-служба судов Краснодарского края выпустила сообщение:

«Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, но сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься.

После того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу».

Адвокат заявляла, что Бугаева подставили. Сторона игрока подавала заявление в СК и иск на 5 млн к МВД

Экс-футболиста сборной задержали в Краснодаре 1 ноября 2023 года. Сообщалось, что 42-летнего мужчину остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с 495 граммами мефедрона.

● Сначала Бугаев получил семь суток ареста, в том числе за сопротивление сотрудникам полиции. Тогда же появилась информация, что после суток в изоляторе экс-футболист пошел на сотрудничество со следствием: объяснил, что после ухода из футбола у его семье начались финансовые трудности. Спортсмен запил и накопил долги – около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями. Shot писал, что экс-защитник быстро сдал наркоподельников. В телефоне у него также нашли фото мест, где он разложил закладки.

● В первый месяц после задержания адвокат Алексея Екатерина Макличенко активно отрицала его связь с оборотом наркотиков. Она представила такую версию событий:

«Мы говорили о изначальной фальсификации уголовного дела. Сейчас я полагаю, что следствие и прокуратура введены в заблуждение. Потому что оперативники, которые этот материал собирали, занимались ничем иным как вымогательством трех миллионов рублей с моего подзащитного Бугаева и с его супруги.

Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе сделать классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений».

● В середине ноября 2023-го Бугаев подал заявление в СК о фальсификации его дела. Ранее защита экс-футболиста просила перевести Алексея под домашний арест, но суд оставил его под стражей.

В конце ноября сторона Бугаева подала иск на 5 млн рублей к МВД : «Мы решили, что те сотрудники министерства, которые сфальсифицировали дело, должны понести не только уголовную ответственность, но и гражданско‑правовую. Когда мы процессуально подстрахуем себя, получим все необходимые доказательства, то проведем пресс‑конференцию, где представим те материалы, которые будут нами получены после экспертизы. Таким образом мы подтвердим, что все, что касается конструкции обвинения к Алексею, не выдерживает никакой критики».

Тогда же адвокат Макличенко сообщила о «получении доказательств невиновности Бугаева». Но подробностей так и не последовало.

● В декабре прокуратура Краснодарского края заявила, что полиция не подбрасывала наркотики Бугаеву: следствие не нашло этому свидетельств. Сообщалось, что в телефоне обвиняемого были фото, уличающие его в намерении сбывать наркотики.

«На поле он умел все. Обидно, что утопил талант в алкоголе». Бугаев после завершения карьеры

Бугаев родился в Москве, воспитанник «Торпедо». В 2001-м Алексей уехал на год в «Томь», где его признали лучшим защитником команды. Дальше вернулся в «Торпедо», в составе которого в 2004-м боролся за титул. После первого круга «Торпедо» лидировало в чемпионате, а уже в мае Георгий Ярцев вызвал защитника в сборную. Бугаев дебютировал в товарняке с Австрией (0:0), после чего поехал на Евро, где сыграл против Португалии (0:2) и Греции (2:1).

В дальнейшем оказалось, что это не начало большой карьеры, а ее пик. Во втором круге «Торпедо» растеряло преимущество и финишировало лишь пятым. Вратарь торпедовцев Дмитрий Бородин рассказывал, что поведение Бугаева вызывало вопросы уже тогда:

«После Евро у нас были сразу две выездные игры к «Рубину» и «Шиннику», которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: «Улетайте без меня». В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент».

По инерции Бугаев перебрался в чемпионский «Локомотив» и отыграл еще четыре матча за сборную в отборе к ЧМ-2006 (в том числе получили 1:7 от Португалии). Вскоре начался спад: Юрий Семин ушел из «Локо» в сборную, а у сменившего его Владимира Эштрекова защитник доверия не вызывал. В сборной тоже не сложилось: в марте 2005-го Бугаев улетел из расположения команды по семейным обстоятельствам за три дня до матча с Лихтенштейном, больше его не вызывали.

Не закрепившись в «Локо», Бугаев отправился на три сезона в «Томь». Тренер томичей Валерий Петраков вспоминал: «Лешка – настоящий черт! На поле он умел все. У него были скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть… Да еще и феноменальное здоровье. Обидно, что Бугаев утопил талант в алкоголе. Что мы только ни делали! Кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится, а потом все по новой. Кончилось все дебошем на сборе в Турции. Он расколотил витрину в магазине. На следующий день с Бугаевым расторгли контракт».

После «Томи» случились «Химки», за которые Бугаев так ни разу и не сыграл. Завершал карьеру уже в «Краснодаре» из первой лиги. Из футбола ушел в 2010-м – в 29 лет.

После этого Бугаев исчез из медиапространства на пять лет. В 2015-м футболист поговорил с «Советским спортом», выглядел он тогда так.

«Занимаюсь грузоперевозками. Сейчас еще макулатурой, – рассказывал Бугаев. – Кто хочет, может свозить нам макулатуру. Мы открыли большой ангар. Два рубля 50 копеек за килограмм. Фирма? А нафиг мне фирма? Просто пункт приемки. Люди привозят бумагу, коробки...

Конечно, [жизнью доволен]! Никому и никогда не был обязан. Жил своей жизнью. Сейчас решаю вопросы теми же коробками… Почему закончил карьеру в 29? Мне – хватит. Режим тут не при чем. Режим… Напьемся – и лежим. Это все бред. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве...

Батя мне как-то сказал: «Можешь в 2012-м сыграть на чемпионате Европы?» И уже в 2004-м я играл на Евро. Поставил цель и к ней шел. Каждый же ставит цель. Просто есть такие, как Костя Зырянов, который до сих пор играет. У него по-прежнему есть цель. Он молодец. Вспоминаю, как мы с ним встретились давно-давно на мосту, который к Парку Горького ведет. Шли через этот мост и про всю жизнь с ним поговорили. Все случилось, как он сказал тогда: «Сначала ты попадешь в сборную, потом я. Я буду играть в «Зените». И останусь, наверное, в Питере жить».

С Симкой (Семшовым – Спортс’‘) особо и не общались. Правда, я у него спрашивал, пойдет ли у меня в «Краснодаре». Он говорит: «Конечно, пойдет».

Игорь Семшов уверен – у Бугаева могла сложиться куда более успешная карьера:

«Когда речь заходит о Лехе, всегда задаешься вопросом, почему так получилось. Он мог начать атаку, у него был сильный поставленный удар, он хорошо играл головой, мог прибавлять и прибавлять. Не зря же Бугаева из «Торпедо» подписали в «Локомотив». Если говорить о человеческих качествах – мухи не обидит. Так было, по крайней мере, когда Алексей с командой. Я был у Бугаевых и на свадьбе вскоре после Евро-2004 – Леха приглашал всю команду…

Леха всегда знал, что он нам нужен. Да, Бугаев мог нарушить режим, но мы отбрасывали эти моменты и смотрели на него, как на того, кто нужен команде. Если бы удалось провести с ним карьеру в одном клубе, мы бы не дали ему все бросить и скатиться. Но мы все переходили в другие клубы, где уже каждый был сам за себя. В «Торпедо» мы могли окутать Леху заботой или в нужный момент нажать на него, но все разошлись…».

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Фото: Gettyimages /Andreas Rentz / Staff Christof Koepsel / Staff; torpedo.ru