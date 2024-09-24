«Сан-Сиро» лишен финала ЛЧ 2027 года из-за возможного ремонта. УЕФА возобновил прием заявок, новое место определят в конце сезона

«Сан-Сиро» не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году.

«Поскольку муниципалитет Милана не может гарантировать, что ремонтные работы не затронут «Сан-Сиро » и прилегающие к нему территории, сегодня было принято решение возобновить прием заявок на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года.

Ожидается, что решение о новом хозяине будет принято в мае/июне 2025 года», – говорится в сообщении УЕФА .