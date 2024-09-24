«Сан-Сиро» лишен финала ЛЧ 2027 года из-за возможного ремонта. УЕФА возобновил прием заявок, новое место определят в конце сезона
«Сан-Сиро» не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году.
«Поскольку муниципалитет Милана не может гарантировать, что ремонтные работы не затронут «Сан-Сиро» и прилегающие к нему территории, сегодня было принято решение возобновить прием заявок на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года.
Ожидается, что решение о новом хозяине будет принято в мае/июне 2025 года», – говорится в сообщении УЕФА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер УЕФА
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