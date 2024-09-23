Медведев о новом формате ЛЧ: «Работает в пользу богатых и сильных клубов. Риск не попасть в плей-офф меньше»
Александр Медведев поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.
С сезона-2024/25 на общем этапе турнира нет разделения по группам, а все команды объединены в одной турнирной таблице. Каждая команда до старта стадии плей-офф проведет по 8 матчей: с двумя соперниками из каждой корзины, включая свою.
«Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты.
Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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