Медведев о новом формате ЛЧ: «Работает в пользу богатых и сильных клубов. Риск не попасть в плей-офф меньше»

Александр Медведев поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

С сезона-2024/25 на общем этапе турнира нет разделения по группам, а все команды объединены в одной турнирной таблице. Каждая команда до старта стадии плей-офф проведет по 8 матчей: с двумя соперниками из каждой корзины, включая свою.

«Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты.

Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше», – сказал председатель правления «Зенита ».