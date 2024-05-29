Хаби Алонсо: «Анчелотти донес, что такое хороший футбол, Пеп показал, как играть, Моуринью – как общаться, Дель Боске научил беспокоиться только о важном. Бенитес – это тактика»

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Хаби Алонсо рассказал, какие качества позаимствовал у своих тренеров .

«Я многому научился у всех своих тренеров и позаимствовал для себя как начинающего специалиста.

Рафа [Бенитес] – это футбол, тактика: как вписаться, как помочь, что делать… Пеп [Гвардиола] говорит: «Мы будем играть вот так, и произойдет вот это». У Моуринью я бы выделил его силу и коммуникативные навыки.

От Луиса [Арагонеса] у меня осталась убежденность и умение определить, чего я хочу. [Висенте] Дель Боске научил меня беспокоиться именно о том, о чем нужно беспокоиться в допустимом масштабе. Анчелотти отлично передал, что такое хороший футбол и что нужно делать.

Нужно сформировать свое собственное я. Можно идентифицировать себя с тем или иным человеком, но всегда опираясь на свой характер», – рассказал тренер «Байера» в посвященной ему программе на Movistar+.

Алонсо признан лучшим тренером Европы на Globe Soccer Awards. Хаби опередил Гвардиолу, Гасперини, Анчелотти и Хави

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11 комментариев
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Мостовой донёс, что важнее всего в тренере, Евсеев показал, как принимать мяч, Карпин – как общаться, Черчесов научил беспокоиться только о формулировках
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Что ни фамилия - то легенда 🔥
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Так вот в чем успех Алонсо - трансформер из смеси тренерских школ с собственным "я"
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А Гасперини показал как выигрывать
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Ответ pit4er
Мостовой донёс, что важнее всего в тренере, Евсеев показал, как принимать мяч, Карпин – как общаться, Черчесов научил беспокоиться только о формулировках
Красивый стёб. И рациональное звено присутствует!
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С такими учителями и таким футбольным талантом, как у Алонсо, он вполне может превзойти своих учителей
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Превосходный тренер
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Ответ football.in.kg
Так вот в чем успех Алонсо - трансформер из смеси тренерских школ с собственным "я"
Так у многих игроков были великие тренеры. Тут главное - умение впитывать, переваривать, вырабатывать свой подход.
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Фергюсон - это работа с судьями..
Это когда в ворота МЮ засчитали гол Дрогба из метрового офсайда?
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