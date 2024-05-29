Хаби Алонсо: «Анчелотти донес, что такое хороший футбол, Пеп показал, как играть, Моуринью – как общаться, Дель Боске научил беспокоиться только о важном. Бенитес – это тактика»

Хаби Алонсо рассказал, какие качества позаимствовал у своих тренеров .

«Я многому научился у всех своих тренеров и позаимствовал для себя как начинающего специалиста.

Рафа [ ] – это футбол, тактика: как вписаться, как помочь, что делать… Пеп [ ] говорит: «Мы будем играть вот так, и произойдет вот это». У Моуринью я бы выделил его силу и коммуникативные навыки.

От Луиса [ ] у меня осталась убежденность и умение определить, чего я хочу. [ ] Дель Боске научил меня беспокоиться именно о том, о чем нужно беспокоиться в допустимом масштабе. Анчелотти отлично передал, что такое хороший футбол и что нужно делать.

Нужно сформировать свое собственное я. Можно идентифицировать себя с тем или иным человеком, но всегда опираясь на свой характер», – рассказал тренер « » в посвященной ему программе на Movistar+.

Алонсо признан лучшим тренером Европы на Globe Soccer Awards. Хаби опередил Гвардиолу, Гасперини, Анчелотти и Хави