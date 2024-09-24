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  • Глава РПЛ Алаев о конференции УЕФА: «Пообщался с их руководством в официальной и неофициальной обстановке. По России ничего не было, дела РФС мы не обсуждали»
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Глава РПЛ Алаев о конференции УЕФА: «Пообщался с их руководством в официальной и неофициальной обстановке. По России ничего не было, дела РФС мы не обсуждали»

Президент Премьер-лиги Александр Алаев встретился с руководством УЕФА.

12 сентября он посетил конференцию УЕФА по безопасности в Женеве.

«Я не буду говорить фамилии, но пообщался с руководством УЕФА в официальной и неофициальной обстановке. Спасибо им за приглашение, хорошая конференция.

Суть оставлю частной, по России ничего не было, дела РФС и взаимоотношения мы не обсуждали. Уже готовимся к следующему заседанию комитета.

В конце октября поеду на заседание комитета, повестки пока нет, ждем документов», – сказал президент Мир РПЛ и заместитель председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности Александр Алаев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
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logoАлександр Алаев
Политика
ТАСС
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