Глава РПЛ Алаев о конференции УЕФА: «Пообщался с их руководством в официальной и неофициальной обстановке. По России ничего не было, дела РФС мы не обсуждали»
Президент Премьер-лиги Александр Алаев встретился с руководством УЕФА.
12 сентября он посетил конференцию УЕФА по безопасности в Женеве.
«Я не буду говорить фамилии, но пообщался с руководством УЕФА в официальной и неофициальной обстановке. Спасибо им за приглашение, хорошая конференция.
Суть оставлю частной, по России ничего не было, дела РФС и взаимоотношения мы не обсуждали. Уже готовимся к следующему заседанию комитета.
В конце октября поеду на заседание комитета, повестки пока нет, ждем документов», – сказал президент Мир РПЛ и заместитель председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности Александр Алаев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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