  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаев об Абаскале в РПЛ: «Обратимся к нему за помощью с календарем, появился свободный эксперт. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных»
8

Алаев об Абаскале в РПЛ: «Обратимся к нему за помощью с календарем, появился свободный эксперт. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных»

Александр Алаев отреагировал на приезд Гильермо Абаскаля на матч «Спартака».

Испанский тренер прилетел в Москву после увольнения из «Гранады» и посетил матч красно-белых с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.

Во время работы в «Спартаке» Гильермо Абаскаль не раз критиковал календарь РПЛ.

– Абаскаль вернулся в Россию, посетил московское дерби…

– Да ладно?! Я не знал. 

– Хотели бы, чтобы он вернулся в РПЛ как тренер?

– Гильермо Абаскаль? Ну, по крайней мере обратимся к нему за помощью с календарем (улыбается). Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем. Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных, – заявил президент РПЛ.

Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей нового сезона в Сегунде, в которых команда набрала шесть очков. Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года, под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами Мир РПЛ в сезоне‑2022/23.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
logoАлександр Алаев
календарь
logoГильермо Абаскаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Абаскаль присутствовал на матче «Спартак» – «Динамо»
31вчера, 16:19
Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»
31вчера, 12:44
Кечинов об Абаскале: «Не могу назвать его тренером, он находится в стадии становления. Приезжал в «Спартак» и «Гранаду» за опытом»
2вчера, 02:18
Тарханов об Абаскале: «Очень слабый тренер, согласен с Мостовым. Вряд ли его где-то в ближайшее время увидим, но, возможно, скоро увидим Сашку»
2021 сентября, 19:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глушенков о вызове в сборную: «Поеду, если нужен команде и тренеру – это большая честь. От разговоров никогда не ухожу»
2 минуты назад
Холанда не накажут за бросок мяча в затылок Габриэлу после гола «Сити» «Арсеналу» на 98-й. ВАР просматривал эпизод
2212 минут назад
Спортс’’ ищет ивент-менеджера. С вами наши мероприятия станут ярче, чем Супербоул!
25 минут назадВакансия
Тер Стеген пропустит остаток сезона после операции. Вратарь «Барсы» порвал связку колена в матче с «Вильярреалом»
4232 минуты назад
Чемпионат России. «Крылья Советов» в гостях у «Ахмата»
212635 минут назад
Депутат Свищев о вызове Глушенкова в сборную: «Удивительно. Надо было наказать, чтобы неповадно было. Ты живешь по законам РФ, государство вкладывает в тебя»
6854 минуты назад
ФИФА и УЕФА перечислили около 406 млн рублей в РФС в 2023 году. Больше трех миллиардов получено в виде отчислений от азартных игр
656 минут назад
Зобнин про 2:2 с «Динамо»: «Спартаку» не хватает злости, нужно добиваться победы всеми путями. Время потянуть. Три очка есть три очка, тем более в дерби»
14сегодня, 10:15
Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
85сегодня, 09:45
КДК накажет «Спартак» за «оскорбления в адрес «Зенита» на матче с «Крыльями» в Кубке. Фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
83сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Соболеве в «Зените»: «Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Если будет забивать, то и сам увереннее себя почувствует»
29 минут назад
КНДР выиграла ЧМ среди девушек до 20 лет – третий раз в истории. В финале обыграли Японию
619 минут назад
Артига о «Химках»: «Я не уйду, буду биться до конца. Есть уверенность в игроках и руководстве»
242 минуты назад
Булыкин о «Химках»: «Они делают только антифутбольные вещи. Клуб хороший, неплохой стадион, но ни у кого нет желания следить за ними. Это пагубно влияет на российский футбол»
1сегодня, 10:19
ЦСКА подпишет состав по Доте (Metaratings)
3сегодня, 10:05Киберспорт
Тимощук о словах Глушенкова про сборную: «Интервью не выходило за рамки приличия. Есть моменты, которые пытаются раскачать. У Максима четкий посыл про готовность играть»
11сегодня, 10:03
Мерсон о 2:2 «Сити» с «Арсеналом»: «Игра «горожан» просто шокировала, им не хватало идей. В большинстве нужно действовать с флангов, но никто ни разу не сместился»
8сегодня, 10:01
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Иттифак» против «Аль-Адалы»
3сегодня, 09:00
На укус Осмайича из «Престона» пожаловался Бэк, арендованный «Блэкберном» у «Ливерпуля». FA открыла расследование по инциденту в Чемпионшипе
3сегодня, 09:00
Миранчук о дебюте за «Сьон»: «Цель – вернуться в хорошую форму. Трудности меня не пугают. Понравилась атмосфера»
сегодня, 08:35