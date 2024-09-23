Алаев об Абаскале в РПЛ: «Обратимся к нему за помощью с календарем, появился свободный эксперт. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных»
Испанский тренер прилетел в Москву после увольнения из «Гранады» и посетил матч красно-белых с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.
Во время работы в «Спартаке» Гильермо Абаскаль не раз критиковал календарь РПЛ.
– Абаскаль вернулся в Россию, посетил московское дерби…
– Да ладно?! Я не знал.
– Хотели бы, чтобы он вернулся в РПЛ как тренер?
– Гильермо Абаскаль? Ну, по крайней мере обратимся к нему за помощью с календарем (улыбается). Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем. Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных, – заявил президент РПЛ.
Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей нового сезона в Сегунде, в которых команда набрала шесть очков. Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года, под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами Мир РПЛ в сезоне‑2022/23.
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